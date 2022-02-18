В течение последней недели (11-18 февраля) на авто-заправочный станция Украины существенно выросли цены на бензин и дизельное топливо. Рост цен стал следствие корректировки стоимости топлива 15 февраля.

Об этом сообщает Еnkorr.

Указано, что 15 февраля произошла корректировка стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке, после чего стало возможно подорожание бензина на АЗС.

За неделю средняя цена бензина А-92 в Украине выросла на 90 коп/л и достигла 34,12 грн/л. Бензин А-95 в среднем подорожал на 87 коп./л, цена составляет 35,02 грн/л. Подорожало и дизельное топливо - на 76 коп./л, до 34,18 грн/л.

Например, на автозаправках WOG и ОККО бензины А-92 и А-95 подорожали на 1-0,91 грн/л, до 35,99 и 36,75 грн/л соответственно. В то же время дизельное топливо в этих сетях стало дороже на 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.

Между тем, мировые цены на нефть бьют рекорды - несколько дней назад стоимость нефти Brent достигла уровня октября 2014 года.

Также сообщалось, что цена российской нефти Urals впервые с 2014 года приблизилась к $100 за баррель.

Ранее "Страна" подробно разбиралась почему на заправках рекордно дорожает топливо и что будет с ценами дальше.