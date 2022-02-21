В Украине с сегодняшнего дня заработали 24 новые камеры автофиксации нарушений ПДД. Список адресов
С понедельника, 21 февраля, в Киеве и других регионах Украины заработали двадцать четыре новых комплекса автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.
Новы камеры автофиксации нарушений ПДД были заработали в Киеве, Сумах, Виннице, Мукачево и на трассах в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
В Киеве появилось 10 новых приборов контроля "КАСКАД":
- ул. Братиславская, 9-Г, направление прибора – ул. Крайняя;
- просп. Голосеевский, 96, направление прибора – ул. Маричанская;
- просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление прибора – ул. Полковника Потехина;
- просп. ул. Теодора Драйзера, 4, направление прибора – ул. Николая Закревского;
- ул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора – просп. Владимира Маяковского;
- ул. Теодора Драйзера, 32, направление прибора – просп. Владимира Маяковского;
- ул. Наталии Ужвий, 1, направление прибора – ул. Новомостицкая;
- просп. Правды, 58, направление прибора – ул. Светлицкого;
- ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление прибора – ул. Приорская;
- ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора – ул. Коноплянская.
В Сумах появились две камеры:
- ул. Героев Крут, 1/3, направление прибора – ул. Ивана Сирко;
- ул. Кондратьева, 129, направление прибора – ул. Прокофьева.
В Виннице появилась одна новая камера:
- ул. Пирогова, 61 в направлении ул. Константина Василенко.
В Мукачево заработали две камеры:
- ул. Ивана Франко, 74, направление прибора – ул. Мира;
- ул. Великогорная, 51, направление прибора – ул. Томаша Масарика.
На трассах Закарпатской области появилось шесть новых камер:
- на 95 км+424 автодороги Н-09, направление прибора – пгт Буштыно;
- на 98 км+824 автодороги Н-09, направление прибора – с. Бедевля;
- на 33 км+714 автодороги М-23, направление прибора – ул. Босоножки;
- на 39 км+706 автодороги М-23, направление прибора – ул. Молодежная;
- на 0 км+907 автодороги М-23, направление прибора – ул. Микеша;
- на 0 км+694 автодороги Т-07-19, направление прибора – ул. Центральная.
В Ивано-Франковской области появились три новых камеры:
- на 244 км+199 автодороги Н-09, направление прибора – пгт Делятин;
- на 240 км+283 автодороги Н-09, направление прибора – ул. Грушевского;
- на 227 км+233 автодороги Н-09, направление прибора – с. Татаров.
Напомним, в феврале прошлого года камеры автофиксации нарушений ПДД получили новую функцию - начали фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта.
Также сообщалось, что согласно статистике, количество камер автофиксации нарушений ПДД на дорогах не влияет на число аварий.