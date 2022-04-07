7 апреля — великий православный праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Один из самых значимых в церковном календаре. Он входит в список двунадесятых, то есть 12 важнейших.

В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и принес ей "благую весть" — возвестил о непорочном зачатии и грядущем рождении Иисуса Христа — сына Божьего и спасителя мира.

Праздник не является переходящим и празднуется ежегодно в один и тот же день.

Благовещение 2022: приметы, традиции, запреты

Для Благовещения характерно не праздное разудалое веселье, а сосредоточенное, молчаливое раздумье.

В этот день принято посещать церковь, где проходят богослужения. К Богородице принято обращаться не только с просьбами, а и с благодарностью. Священники надевают голубую одежду — именно этот оттенок является символом Божьей матери, рассказывают о сути праздника, о явлении ангела к Марии. Прихожане исповедуются, причащаются, освящают зерно и семена, которые будут садить в этом году. После проводят день в тихом семейном кругу.

Символом праздника являются белые голуби. Их отпускали на волю. Считается, что голубь как добрый вестник, улетевший в небо, отнесет туда молитву о том, кто его отпустил.

Несмотря на то, что Великий пост еще продолжается, в Благовещение разрешено употреблять в пищу рыбу и рыбные блюда. Но это только в том случае, если праздник не выпадает на Страстную неделю.

В Благовещение откладываются все домашние дела. Все их нужно сделать накануне: убрать дом, приготовить еду. Любая, даже самая легкая работа, считается грехом.

В народе говорят: "Птичка гнезда не вьет, девка косу не плетет!". Считается, что даже неразумные твари чествуют этот великий праздник. По народному преданию, "Бог ослепил крота за то, что он копал землю в этот день".

А вот некоторые народные приметы на Благовещенье:

Каково Благовещение — такова и Светлая неделя (Пасхальная неделя).

Солнечная погода на Благовещенье предвещает богатый урожай и теплое лето.

На Благовещенье мороз — к урожаю яровых.

Благовещенье без ласточек — холодная весна.

В какой день недели Благовещение, в тот во весь год никакого дела не начинать (в 2022 году 7 апреля — это четверг).

Гроза на Благовещение — к теплому лету и к урожаю орехов.

Дождь сулил грибную осень и хороший урожай ржи.

Если загадать в Благовещение желание, оно непременно сбудется.

Наша редакция поздравляет вас и ваших близких с этим светлым праздником. Пусть все ваши самые заветные желания обязательно сбудутся.