Главу крупной японской организованной мафиозной группировки якудза арестовали в США. Мужчина пытался купить ракеты ПВО, ранее украденные на военной базе в Афганистане.

Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры южного округа Нью-Йорка.

Арестованный Такеси Эбисава 57 лет уже три года находился в поле зрения сотрудников управления по борьбе с наркотиками США. Вместе с ним были задержаны три гражданина Таиланда. Доказательства против задержанных были собраны с помощью работавшего под прикрытием сотрудника управления, который выдавал себя за крупного торговца оружием.

За партию оружия, в которую, кроме ракет ПВО, входили более 70 реактивных танковых гранатомётов и десять пулемётов М-60, Эбисава предполагал расплатиться наркотиками. Наркотические вещества общим весом не менее тонны предполагалось ввезти в США и реализовать в Нью-Йорке и других крупных городах страны.

Оружие, которое главарь якудзы планировал купить, предназначалось для передачи в Мьянму боевикам одной из этнических группировок.

Ранее "Страна" сообщала о войне в якудзе, которая вспыхнула в 2017 году. Тогда с марта по 10 мая в Японии зафиксировали 47 стычек между враждующими кланами мафии якудза.

Также мы сообщали, что год спустя бывший глава крупнейшей в Японии преступной группировки якудза "Ямагути-гуми", скрывавшийся от правоохранительных органов около 14 лет, был задержан на территории Таиланда.