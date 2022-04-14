Власти Испании зарегистрировали три случая тяжелого острого гепатита неизвестного происхождения. Все они были выявлены у детей в возрасте от двух до семи лет.

Об этом сообщает испанская пресса со ссылкой на департамент здравоохранения автономного сообщества Мадрид.

По данным ведомства, эксперты "исследуют три отдельных случая заражения детей тяжелым острым гепатитом неизвестного происхождения". Маленькие больные были госпитализированы в медучреждение испанской столицы. Состояние одного из заболевших настолько тяжелое, что ему потребовалась пересадка печени.

В департаменте добавили, что ранее испанский "Минздрав разослал автономным сообществам международное санитарное предупреждение, изданное Всемирной организацией здравоохранения в связи с выявленными случаями среди детского населения Соединенного Королевства".

"Первые международные исследования показывают, что это заболевание не связано ни с вакцинацией от COVID-19, ни со случаями заражения. Симптомами являются боль в животе, рвота или желтуха. Лабораторные тесты исключили вирусы гепатита A, B, C, D и E и исключили обычные причины, вызывающие заболевание", - сообщили в департаменте.

По данным журналистов, в последние недели был зафиксирован рост случаев острого гепатита у детей в Соединенном Королевстве, где были выявлены примерно 70 заболевших. Большинство заболевших - дети от двух до пяти лет, некоторым из них тоже потребовалась пересадка печени. В Шотландии госпитализировали 10 детей в возрасте от года до пяти лет.

Между тем год назад ученые из Китая спрогнозировали, что птичий грипп может вызвать новую пандемию.

"Страна" приводила статистку, по которой в Украине более миллиона человек живут и не знают об имеющихся у них вирусных гепатитах или ВИЧ.