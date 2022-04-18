40 дней великого поста позади. Лазарева Суббота и Вербное Воскресенье календарно отделяют его от последней недели перед Светлым Христовым Воскресеньем, которая именуется Страстной седмицей.

У православных в 2022 году она начнется 18 апреля и продлится до субботы 23 апреля. Завершится 24 апреля наступлением Пасхи — самого главного православного праздника.

Страстная неделя — это уже не пост, но именно в этот период он соблюдается особенно строго.

В православии самая важная неделя. Период, когда верующие вспоминают последнюю, самую трагичную и тяжелую неделю земной жизни Иисуса Христа — предательство Иудой, одиночество, несправедливое осуждение, страдания и смерть.

В храмах проходят наиболее величественные и торжественные службы. В этот период не празднуют дни Святых, не совершают обрядов крещения и венчания. А только связанные с подготовкой ко Светлому Христовому Воскресению.

Богословы говорят — это время, когда сам Бог идет навстречу людям. Идет через страдания, принимая самую мучительную смерть, чтобы в силу своей безгрешности воскреснуть и даровать всем людям шанс.

Что нужно сделать? Чего делать нельзя?

В период Страстной недели принято исповедоваться и причащаться. Это можно сделать в любой день, но самый благоприятный день для исповеди - Великая Среда, чтобы на следующий день в Великий Четверг причаститься. Ведь именно в Великий Четверг Господь установил Таинство Причастия.

Нужно много времени посвящать молитвам.

Необходимо как можно больше помогать нуждающимся.

На протяжении всей недели недопустимы громкие торжества.

В этот период нельзя ходить на кладбище и поминать умерших.

Нельзя скандалить, завидовать, сквернословить.

Каждый день Страстной недели получил название Великий, что подчеркивает значимость и важность каждого из этих дней.

Великий Понедельник 18 апреля 2022

В этот день церковь вспоминает Патриарха Иосифа, которого братья от зависти продали в Египет. Иосиф — прообраз Христа, его страданий, которого также продал его ученик за тридцать серебрянников.

В Великий Понедельник церковь вспоминает иссушение бесплодной смоковницы, которая для апостолов была знаменательною проповедью о силе веры и молитвы, без которых человек духовно мертв. Она призвана олицетворять всякую душу, не приносящую плодов покаяния.

В понедельник занимаются мелким ремонтом, генеральной уборкой в доме, читают Евангилие. Разрешается употреблять в пищу только хлеб, сырые овощи и фрукты.

Великий Вторник 19 апреля 2022

Посвящен воспоминаниям о том, как Христос говорил с людьми в Иерусалимском Храме, о притчах ученикам: о воскрешении мертвых, о страшном Суде, о десяти девах.

Разрешается сырая пища без масла.

Все дела, начатые в понедельник, во вторник необходимо завершить.

Великая Среда 20 апреля 2022

В этот день Иуда предал Христа. За тридцать серебряников он пообещал показать воинам, где тот находится, чтобы они схватили его.

Церковь вспоминает грешницу, которая омыла ноги Христа и намазала его волосы миром - драгоценным маслом, тем самым приготовив его к погребению.

В этот день в церкви последний раз читается молитва с тремя великими поклонами. На вечерней службе совершается Таинство Исповеди.

Употреблять в пищу в среду, так же как и во вторник можно только сырые овощи и фрукты без масла.

Чистый Четверг 21 апреля 2022

В этот день вспоминается тайная вечеря, на которой Господь совершил омовение ног своих учеников иустановил новозаветное таинство Святого причащения. По легенде, в этот день Иисус подал апостолам хлеб и вино со словами: "Сие есть тело Мое и сия есть кровь Моя".

Великий Четверг также именуется Чистым Четвергом. В этот день принято до восхода солнца принять душ, и готовить дом к Пасхе. Вымыть окна, полы, зеркала. Начинают красить яйца и выпекать куличи.

Предусматривается послабление в посте. Можно употреблять горячую пищу растительного происхождения с маслом.

Вечером в храмах начинается одна из самых длинных служб в году, на которой вспоминают страдания Христа. Верующие всю службу стоят с зажженными свечами. Их стараются не гасить до возвращения домой. В четверг принято причаститься.

Страстная Пятница 22 апреля 2022

Великая Пятница, или Страстная Пятница - день траура. Именно в этот день Иисус был осужден и распят.

Службы в храмах посвящены воспоминаниям о страданиях Спасителя на кресте. Во время богослужений выносят Плащаницу — изображения Христа, лежащего в гробу, которой поклоняются верующие.

Это день великой скорби и строгого поста. От пищи нужно воздержаться до выноса Плащаницы или совсем и, как можно больше, молиться.

Великая Суббота 23 апреля

Церковь вспоминает погребение Иисуса и пребывание его тела во гробе, сошествие Христа в ад, для возвещения там о победе над смертью и избавления душ, с верою ожидавших его пришествия. Уже в этот день священники надевают праздничные облачения.

Разрешается употреблять в пищу горячая пища без масла.

Убираться и заниматься домашними делами в этот день не принято.

Вечером начинается Главная служба. В Храме Воскресения Христова в Иерусалиме сходит благодатный огонь.

В воскресенье, 24 апреля 2022 года, верующие встречают Пасху!