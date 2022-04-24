Вот и наступил Великий христианский праздник - Пасха!

Этот светлый день вселяет надежду, любовь и веру в наши сердца, наполняет их радостью Воскресения Христова и побуждает к чистым помыслам и добрым делам. Пусть каждое мгновение этого дня наполнит наши души и сердца Божьей благодатью.

Проведите этот день в кругу самых родных и близких людей, сходите на торжественное Богослужение, вкусите за праздничным столом ароматный воздушный кулич и яркую крашанку.

Мы желаем вам и вашим близким Божьего благословения! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и оберегает от невзгод, а величие этого праздника окутает ваши дома, сердца, души и принесет только благополучие. Христов Воскресе!

Картинки и открытки с Пасхой 2022, поздравления в стихах

Пусть праздник Пасхи принесет в сердца блаженство,

И настроение весеннее придет.

И будет сердце трепетать как в детстве,

От ожидания чуда, что грядет.

Здоровья крепкого как сталь,

И духа смелого как лев.

Боритесь, верьте до конца.

Живите много-много лет.

По всей Земле сегодня светлый праздник,

Из года в год его мы с нетерпением ждем.

В преддверии Пасхи очищаем тело, душу,

И освещаем пищу, в дом гостей зовем.

"Христос воскрес" — слова знакомы с детства,

Сегодня слышатся они как будто бы с небес.

А на душе так радостно, блаженно,

И вторим небу мы "Воистину воскрес"!

Великая Пасха — в небесных просторах,

В речушке неспешной, в листве молодой,

Пасхальные яйца в ярких узорах,

Пекут куличи... День сегодня такой.

Воскрес Иисус. Это чудо случилось!

А люди торопятся в храмы опять,

Чтоб явно почувствовать божию милость

И бога в себе без труда отыскать.

Я хочу в этот праздник великий,

Что когда-то был Пасхой назван,

Пожелать доброты от владыки

И блага все земные и сразу!

Пусть приятными будут заботы

И тоска ваших глаз не коснется,

Набирает любовь обороты,

А весна в душу с небом вольется!

С днем Пасхи Вас сердечно поздравляю!

И в этот благодатный светлый день

Добра и благоденствия желаю,

Любви Господней пусть хранит Вас сень!

Христос Воскрес! В любви лучах

Исчезнет скорби мрачный холод,

Пусть радость царствует в сердцах

И тех, кто стар, и тех, кто молод!

Заветом благостных Небес

Звучит нам песня Воскресенья,

Любви, и счастья, и прощенья, —

Христос Воскрес!

Христос Воскрес! – всего два слова,

Но благодати сколько в них!

Мы неземным блаженством снова

Озарены в сердцах своих.

Христос Воскресе! Люди-братья!

Друг друга в теплые объятья

Спешите радостно принять!

Забудьте ссоры, оскорбленья,

Да светлый праздник Воскресенья

Ничто не будет омрачать.

Писанок веселий візерунок,

Кошик шинки, хрону, ковбаси,

Воскресіння Божого дарунок,

Посвятивши з церкви принеси.

І збери усю свою родину,

Паски кожному по скибочці роздай,

Помолись за неньку Україну,

За батьків, дітей і за наш край.

За столом зібралась

Вся наша родина,

Святкує Великдень

Рідна Україна.

Із тими святами

Я усіх вітаю,

Свяченим яєчком

Всіх благословляю.

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!