Вот и наступил Великий христианский праздник - Пасха!
Этот светлый день вселяет надежду, любовь и веру в наши сердца, наполняет их радостью Воскресения Христова и побуждает к чистым помыслам и добрым делам. Пусть каждое мгновение этого дня наполнит наши души и сердца Божьей благодатью.
Проведите этот день в кругу самых родных и близких людей, сходите на торжественное Богослужение, вкусите за праздничным столом ароматный воздушный кулич и яркую крашанку.
Мы желаем вам и вашим близким Божьего благословения! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и оберегает от невзгод, а величие этого праздника окутает ваши дома, сердца, души и принесет только благополучие. Христов Воскресе!
Картинки и открытки с Пасхой 2022, поздравления в стихах
Пусть праздник Пасхи принесет в сердца блаженство,
И настроение весеннее придет.
И будет сердце трепетать как в детстве,
От ожидания чуда, что грядет.
Здоровья крепкого как сталь,
И духа смелого как лев.
Боритесь, верьте до конца.
Живите много-много лет.
По всей Земле сегодня светлый праздник,
Из года в год его мы с нетерпением ждем.
В преддверии Пасхи очищаем тело, душу,
И освещаем пищу, в дом гостей зовем.
"Христос воскрес" — слова знакомы с детства,
Сегодня слышатся они как будто бы с небес.
А на душе так радостно, блаженно,
И вторим небу мы "Воистину воскрес"!
Великая Пасха — в небесных просторах,
В речушке неспешной, в листве молодой,
Пасхальные яйца в ярких узорах,
Пекут куличи... День сегодня такой.
Воскрес Иисус. Это чудо случилось!
А люди торопятся в храмы опять,
Чтоб явно почувствовать божию милость
И бога в себе без труда отыскать.
Я хочу в этот праздник великий,
Что когда-то был Пасхой назван,
Пожелать доброты от владыки
И блага все земные и сразу!
Пусть приятными будут заботы
И тоска ваших глаз не коснется,
Набирает любовь обороты,
А весна в душу с небом вольется!
С днем Пасхи Вас сердечно поздравляю!
И в этот благодатный светлый день
Добра и благоденствия желаю,
Любви Господней пусть хранит Вас сень!
Христос Воскрес! В любви лучах
Исчезнет скорби мрачный холод,
Пусть радость царствует в сердцах
И тех, кто стар, и тех, кто молод!
Заветом благостных Небес
Звучит нам песня Воскресенья,
Любви, и счастья, и прощенья, —
Христос Воскрес!
Христос Воскрес! – всего два слова,
Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах своих.
Христос Воскресе! Люди-братья!
Друг друга в теплые объятья
Спешите радостно принять!
Забудьте ссоры, оскорбленья,
Да светлый праздник Воскресенья
Ничто не будет омрачать.
Писанок веселий візерунок,
Кошик шинки, хрону, ковбаси,
Воскресіння Божого дарунок,
Посвятивши з церкви принеси.
І збери усю свою родину,
Паски кожному по скибочці роздай,
Помолись за неньку Україну,
За батьків, дітей і за наш край.
За столом зібралась
Вся наша родина,
Святкує Великдень
Рідна Україна.
Із тими святами
Я усіх вітаю,
Свяченим яєчком
Всіх благословляю.
Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес!