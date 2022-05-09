Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о гибели экс-нардепа Давида Жвании. По его данным, тот погиб от артобстрела у блок-поста РФ в селе Новопокровка Запорожской области (район Орехова, где сейчас идут бои).

Об этом Геращенко написал в своем Телеграм-канале.

"Экс-нардеп Давид Жвания погиб во время обстрела в "серой зоне". По информации нашего источника, экс-нардеп погиб сегодня от артиллерийского огня возле блокпоста оккупантов в районе села Новопокровка Запорожской области. Также известно, что Жвания имел российское гражданство и был неофициальным представителем "Росатома", - написал чиновник.

По его словам, в истории гибели Жвании "вопросов больше, чем ответов, особенно, что он делал в "серой зоне".

Напомним, в последние два года Жвания записывал разоблачительные видео, в которых кроме прочего заявлял, что Майдан был "госпереворотом под контролем западных спецслужб". И обвинял в его организации Петра Порошенко.

В ноябре 2020 года он заявил, что вернулся в Украину и готов давать показания по "госперевороту" и другим резонансным событиям. Но о проведении с ним каких-то следственных действий не было известно.