Украинцы развернули в приграничных регионах валютообменный бизнес и вовсю завозят доллар и евро в нашу страну. Все поставлено на широкую ногу — работают валютные челноки.

Чаще всего поставляется американский доллар и реже евро. Финансисты рассказали, что активнее всего он приходит через границу из Молдовы и Словакии, и реже из Румынии, Венгрии.

Схема простая и носит налично-безналичную форму: человек (физлицо) вкладывает на личную банковскую карту гривну на территории Украины, переходит границу, и за рубежом снимает доллар в банкомате. После чего возвращается домой и продает его на черном рынке. Либо делает это самостоятельно, либо сдает профессиональным менялам.

Цель — заработать на курсовой разнице.

"Это бизнес для женщин, которые могут беспрепятственно пересекать государственную границу в отличии от военнообязанных мужчин. Нередко дамы ходят/ездят за границу с детьми подростками, ведь без декларирования европейские страны позволяют выводить наличных на 10 тыс. евро (как и Украина) на одного человека, и ребенка в том числе. Могут больше вывезти. Утром ушли за рубеж, погуляли там, сняли наличные и вечером вернулись. Никакого криминала", — рассказал "Стране" казначей одного из банков.

Банковская система уже ощущает действие схемы, но, говорят, что она пока некритична для финансового рынка.

"Действительно, есть такое явление. Но для нас оно не критично, хотя снятие наличных границей с наших карт выросло в разы", — отметил "Стране" член правления Ощадбанка (ответственный за розничный бизнес) Антон Тютюн.

Сколько можно заработать

В рамках военных валютных ограничений Нацбанк позволяет физлицу на протяжении одного месяца снять с гривневого счета за границей не более эквивалента 100 тыс. грн.

Сегодня, например, по текущему курсу Приватбанка (32,05 грн/$) для карт 100 тыс. грн — это $3,1 тыс.

Напомним, что НБУ запретил банкам завышать цену продажи инвалюты населению. Курс продажи не может превышать официальный более, чем на 10%. Для доллара, например, это не выше 32,18 грн/$.

Получив за границей свои 100 тыс. грн порядка $3,1 тыс., человек обычно сдает их на черном рынке. Средняя цена у оптовых менял для валютных челноков сейчас составляет 34 грн/$. Но можно сделать частное объявление на профильном форуме и продать американскую валюту чуть дороже. Скажем, сегодня утром ценник повышался до 34,03 грн/$.

Цены наличного черного рынка до сих пор заметно выше банковских, но там реальнее получить доллар в отличии от касс банков, где наличную валюту найти сложнее. Но нельзя забывать и о традиционном риске для покупателя у барыг — получить поддельные банкноты.

$3,1 тыс. по 34 грн/$ = 105,4 тыс. грн. Но из этой суммы еще нужно вычесть комиссию за конвертацию, которую берут банки. Чаще всего это 2% сумм, то есть 2 тыс. грн со 100 тыс. грн. Выходит, что заработок на этом валютообмене составляет около 3,4 тыс. грн.

Как заработать больше

3,4 тыс. грн — это доходы на одну карту одного украинца. Минималка. Но чаще всего валютные челноки путешествуют с 2-3 картами, а некоторые берут и больше. Карты разных банков.

По факту ограничение в 100 тыс. грн/месяц работает в отношении одной карты, а не одного человека. Если у человека три пластика, например, Приватбанка, Монобанка и Ощадбанка, то он с каждого может снять эквивалент этих 100 тыс. грн и завезти их в Украину без декларирования (до 10 тыс. евро).

"Нет единой базы данных по валютным операциям у всех банков. Потому, когда человек за час поснимает доллар с гривневых карт трех банков — они об этом не узнают. Каждый банк выполнит ограничение 100 тыс./месяц и все. Потому де-факто каждый челнок может привезти в Украину без декларирования до эквивалента 10 тысяч евро", — объяснили "Стране" в крупном банке.

При таких объемах чистый заработок каждого челнока может превысить 10 тыс. грн, а если путешествовать с детьми, то и больше.

"Ограничения Нацбанка привязаны к месяцу, потому оптовые менялы постоянно меняют состав своих челноков. Обычно стараются договорить с теми украинцами, которые и так собирались выезжать и возвращаться по своим делам, но "гастролеров" тоже хватает", — рассказали источники "Страны".

Насколько это законно

Заграничное снятие валюты с карт происходит в рамках ограничений Нацбанка, и люди не нарушают действующее законодательство. Это признают и в банках, зарабатывая вышеупомянутые 2% комиссии.

"Это нормальные операции, они нужны, и клиентам, и банкам. В разумных пределах конечно, Национальный банк их определил — 100 тыс. грн", — объяснил Антон Тютюн.

После начала войны в Украине валютные челноки, по сути, стали чуть не единственными поставщиками наличного доллара в нашу страну (евро возят реже). Ведь банки перестали завозить американские банкноты самолетами, как делали раньше, после закрытия неба. Броневиками их тоже не поставляют, это небезопасно.

До войны наличный доллар могли иногда завозить мелкие украинские предприниматели — чаще всего фермеры за небольшие поставки товара за границу. Однако после начала боевых действий отгрузка агропродукции на экспорт резко сократилась, и этот канал наличной валюты практически свернулся.

Плюс завоза наличной валюты челноками — в Украину хотя бы понемногу поступают дефицитные иностранные банкноты.

Минус поставок инвалюты через карточный валютообмен — это постепенное вымывание золотовалютных резервов Нацбанка. Работает такая цепочка: украинский банк проводит для человека автоматическую конвертацию гривны в доллар, но после наш банк должен откупить эту сумму доллара (чтобы рассчитаться с иностранным банком, который выдал за границей наличный бакс). А коль скоро межбанковский валютный рынок был закрыт в начале войны, то наш банк покупает валюту у Национального банка, из его резервов. Например, в апреле размер золотовалютного резерва НБУ сократился на 4% — до $26,9 млрд.

Куда утекает доллар

Как бы не старались челноки, банкиры отмечают дефицит наличного доллара в Украине. Особенно в банковской системе. Людям не очень выгодно сдавать валюту в кассы банков, где стоит в основном курс 29,25 грн/$, в соответствии с требованием Нацбанка. Выгоднее обращаться в обменники небанковских финучреждений или перепродавать валюту в интернете (на черном рынке), где она стоит 33,50-34,0 грн/$.

Значительный объем наличной валюты находится вне банковской системы.

"Еще крупные запасы наличной валюты у толстосумов, и они не торопятся с ними расставаться (менять на гривну), действительно есть комнаты денег, о которых ходили слухи. Много доллара богачи вывезли за границу со своими женами и детьми в начале войны, и продолжают вывозить. Чемоданы валюты были и есть", — отметил в беседе со "Страной" заместитель председателя правления одного из банков.

Он сообщил, что в последние недели участились случаи получения банками запросов из Гостаможслужбы о достоверности их справок. Эти справки нужны физлицу, когда оно хочет вывезти за границу более 10 тыс. евро наличными и подает таможенную декларацию. Нужно предоставить справку о том, что средства легальные — это банковская справка о том, что они были сняты со счета.

"Оказывается, таможенники столкнулись с поддельными справками банков, очень качественными. Потому теперь перепроверяют их в банках. Мы получаем запросы: правда ли выдали справку тем или иным людям. Как много было подделок — не знаю, но говорят, что были. Теперь украинцам грозят штрафы за это нарушение таможенного законодательства — это 100% незаконно вывезенной суммы (с поддельной справкой). Люди думаю, что если они не вернутся, то им ничего не будет. Но ведь государство может обратить взыскание и на их имущество, например, принудительно продать квартиру или еще что-то. Будут последствия", — рассказали "Стране".

Еще поползли слухи о том, что власти начали сличать таможенные декларации украинцев, выехавших во время войны из Украины, с налоговыми декларациями. Говорят, что фискалы пока делают это негласно. Нередко случается, что человек вывез за границу огромные суммы инвалюты и гривны, которые сильно превышают его официальные доходы и уплаченные налоги. После войны за этих граждан могут вплотную взяться налоговые органы.

Ранее мы рассказывали, где еще украинцы могут купить доллары.