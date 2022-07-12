Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" подписала с американской фирмой Westinghouse контракт на строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба Westinghouse.

Энергоблоки №5 и №6 получат новые для Украины водо-водяные реакторы AP1000.

"Мы готовы предоставить наши технологии и оборудование для реакторов AP1000 в Украине и постоянно вдохновляемся стойкой решительностью и устойчивостью наших стратегических партнеров", – заявил президент Westinghouse Energy Systems Дэвид Дарем.

В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Также на станции есть два частично построенных энергоблока под реактор ВВЭР-1000.

В 2017 году на ХАЭС приняли решение достроить их с использованием реакторной установки чешской компании Skoda JS.

Ранее "Страна" сообщала, что в ноябре 2021 года "Энергоатом" подписал соглашение о строительстве новых американских энергоблоков на станции.

При этом в 2017 году Украина и Westinghouse договорились о поставках ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года, после чего стало известно, что компания обанкротилась. Но это не повлияло на контракты по поставке топлива на атомные электростанции Украины. Компания прошла процедуру банкротства, там изменились собственники, и сейчас главная ее специализация - поставки ядерного топлива, а не строительство реакторов.