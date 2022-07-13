В среду, 13 июля, евро впервые с 2002-го года стал дешевле доллара.

На днях их курс сравнялся. Но евровалюта продолжила дешеветь.

Сегодня по данным ресурса Минфин, покупка евро в банках 36,9 грн, продажа - 38 грн. Покупка доллара в банках 37 грн, продажа - 37,8 грн.

Курс евро 13 июля 2022. По данным Минфина

Курс доллара 13 июля 2022. По данным Минфина

Напомним, что курс евро падает на фоне нарастающих проблем европейской экономики из-за многих факторов: роста цен на газ, растущей инфляции и дефицита энергоносителей.

12 июля мы писали, что украинские банки второй день активно повышают наличный курс продажи доллара в своих кассах. Вчера он прибавил в среднем 90 копеек и пробил отметку в 38 грн/$ - вышел на 37,0-38,50 грн/$.

Валютное подорожание повсеместное и не проходит мимо государственных банков. Госструктуры также активно поднимают свои ценники.

Также мы писали, что единой ценовой политики нет даже у государственных банков. Разница в курсах покупки и продажи доллара местами достигает 60 копеек.

Главной причиной подорожания доллара сейчас называют общее обострение ожиданий девальвации гривны.