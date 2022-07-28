Знаменитый собор Нотр-Дам де Пари, один из самых известных культурных и архитектурных памятников Европы и мира, который сильно пострадал от пожара в 2019 году, планируют открыть для посетителей в 2024-м.

Об этом заявил министр культуры Франции Рима Абдул-Малак, сообщает AFP.

"Работы ведутся быстро, в соответствии с запланированным и ожидаемым графиком. Мы уверены, что 2024-й станет годом завершения большой части работ по восстановлению и открытия собора для богослужений и общественности", – сказала он.

Напомним, Нотр-Дам находился на реконструкции после того, как в апреле 2019 года там вспыхнул пожар, в результате которого обрушились крыша и шпиль. Власти эвакуировали жителей и туристов из окрестных домов и отелей на острове Сите, где находится собор. Огромный пожар долго не удавалось потушить.

Одним из самых сложных этапов работы было изъятие 50 000 элементов старых перекрытий, установленных в задней части здания.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее, что хочет, чтобы собор был восстановлен к 2024 году, когда в Париже пройдет Олимпиада, но эксперты ставили под сомнение реалистичность этих сроков.

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