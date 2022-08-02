Дайверы совершили погружение к испанскому галеону, затонувшему у берегов Багамских островов в 1656 году. Они нашли и подняли на поверхность ценные вещи.

Об этом сообщает The Guardian.

Галеон "Нуэстра Сеньора де лас Маравильяс" ("Богоматерь Чудес") утонул с грузом сокровищ по пути в родную Испанию из Гаваны. Сокровища вывозились из Северной и Южной Америк, в том числе контрабандой. Но 4 января, обходя мелководье, галеон потерпел крушение из-за навигационной ошибки. Только 45 человек из 650 находившихся на борту смогли выжить.

За последующие 350 лет искатели кладов неоднократно делали попытки добыть ценности.

Новую экспедицию предприняли представители компании Allen Exploration совместно с багамскими и американскими морскими археологами и дайверами. Предварительно они получили лицензию от властей Багамских островов.

Исследования показали, что корабль затонул в 70 километрах от берега, на западной стороне Малой Багамской отмели. Дайверы заметили дорогостоящие артефакты в полосе обломков галеона, которая тянется на 13 километров.

Среди их находок оказались золотая цепочка тонкой работы, которая принадлежала знатному человеку или даже представителю королевской семьи, и золотая подвеска с крестом Святого Иакова и безоаром. Безоар в то время ценился в Европе, так как ему приписывали целительные свойства. Еще одна подвеска была украшена крупным изумрудом в окружении 12 более мелких камней.

Сам корабль уже почти полностью разрушен. Но команде удалось обнаружить каменный балласт, железные крепления, которые когда-то удерживали корпус, а также железные кольца и штыри от такелажа. Кроме того, были замечены несколько тарелок китайского и мексиканского производства, банки из-под оливок, серебряная рукоять меча и кольцо с жемчугом.

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