Мужчину, названного в честь вождя СССР Иосифа Сталина, арестовали за проведение демонстрации за свержение президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы.

Об этом сообщает The Guardian Nigeria.

Весной 2022 года на Шри-Ланке начались протесты с требованиями отставки правительства. В частности, самого президента - Готабаи Раджапаксы. В июне Раджапакса написал обращение к президенту РФ Владимиру Путину, попросив кредитной финансовой поддержки для импорта топлива. Через месяц протестующие захватили резиденцию. Его вынудили покинуть здание и написать заявление об отставке. Экс-президент бежал из страны и транзитом через Мальдивы вылетел в Сингапур.

Среди протестующих ныне десятки задержанных и арестованных, в числе которых Иосиф Сталин. В ряду выдвигаемых обвинений — порча государственного имущества демонстрантами во время митинга.

Шри-ланкийский Иосиф Сталин задержан 3 августа за проведение демонстраций в мае. Вопреки постановлению суда, мужчина был взят под стражу.

Напомним, в мае 2021 года "Страна" писала о победе на выборах в Индии мужчины, которого также звали Иосиф Сталин. А в декабре 2020 года мы сообщали о победе на выборах в Намибии человека по имени Адольф Гитлер. Из-за этого друзьям Гитлера пришлось заверять общественность, что он добрый человек.