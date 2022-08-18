Без зрителей и на разрешенных стадионах. Как будут проходить чемпионат Украины по футболу во время войны
Министерство спорта и Украинская ассоциация футбола утвердили правила проведения нового чемпионата Украины по футболу в условиях войны.
Об этом сообщается на сайте министерства.
Ключевые условия такие:
- Матчи будут проходить на стадионах, допущенных к соревнованиям военными администрациями, без зрителей.
- На арены будут допущены только футболисты, тренеры, арбитры, персонал, официальные лица матча, представители аккредитованных медиа, медслужбы, ГСЧС и Нацполиция.
- На стадионе должен быть план эвакуации и укрытия, которые должны быть расположены не дальше 500 метров от арены.
- Во время воздушной тревоги арбитр матча сразу прекращает игру и уходит вместе с командами в укрытие.
Ранее мы писали, что впервые не будет разыгран Суперкубок Украины, но чемпионат страны по футболу стартует по плану.
Напомним, что футбольный клуб "Днепр-1" в новом чемпионате Украинской премьер-лиги сезона 2022/23 будет проводить домашние матчи на стадионе "Авангард" в Ужгороде.
Также мы писали, что определен официальный телетранслятор матчей Украинской футбольной Премьер-лиги.