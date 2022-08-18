Министерство спорта и Украинская ассоциация футбола утвердили правила проведения нового чемпионата Украины по футболу в условиях войны.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Ключевые условия такие:

Матчи будут проходить на стадионах, допущенных к соревнованиям военными администрациями, без зрителей.

На арены будут допущены только футболисты, тренеры, арбитры, персонал, официальные лица матча, представители аккредитованных медиа, медслужбы, ГСЧС и Нацполиция.

На стадионе должен быть план эвакуации и укрытия, которые должны быть расположены не дальше 500 метров от арены.

Во время воздушной тревоги арбитр матча сразу прекращает игру и уходит вместе с командами в укрытие.

Ранее мы писали, что впервые не будет разыгран Суперкубок Украины, но чемпионат страны по футболу стартует по плану.

Напомним, что футбольный клуб "Днепр-1" в новом чемпионате Украинской премьер-лиги сезона 2022/23 будет проводить домашние матчи на стадионе "Авангард" в Ужгороде.

Также мы писали, что определен официальный телетранслятор матчей Украинской футбольной Премьер-лиги.