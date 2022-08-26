У украинских финансовых компаний, владеющих валютными обменниками, осталось меньше недели на оснащение своих касс видеокамерами.

Об этом заявил Национальный банк Украины.

НБУ уточнил, что с будущей среды, 31 августа, в каждом валютном обменнике небанковских финучреждений должны быть установлены системы видеоконтроля, в соответствии с постановлением НБУ №186.

Если камеры не будет - проверяющие Нацбанка закроют обменку в ходе инспекции. Требование старое, но оно был перенесено во времени. Изначально обменникам давали для установки видеокамер срока до 3 августа 2022 года, чтобы установлено постановлением Нацбанка №165. Однако из-за войны его немного продлили - на четыре недели, до 31 августа. Говорят, что валютчики просили больше времени на отсрочку, но Национальный банк не дал.

Известно, что НБУ последний месяц активно проводит проверки небанковских обменников, которых обменяли в валютных спекуляции, и чиновникам нужно больше оснований для штрафования и закрытия пунктов обмена валют. После 31 августа ожидается активизация нацбанковских проверок и более активное их закрытие.

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