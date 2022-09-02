Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский остался в итальянском клубе, несмотря на слухи о его возможном переходе в другую команду.

Накануне закрылось трансферное окно, а вчера украинец на 80-й минуте вышел на замену в матче против "Торино".

Результативными действиями Малиновский не отличился, но его команда все равно добыла победу со счетом 3:1. Таким образом, в активе "Аталанты" на данный момент есть 10 очков в четырех турах, и команда возглавляет турнирную таблицу "Серии А".

Questa è Bergamo ✨ https://t.co/E8lSyVgmJQ — Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi18) September 1, 2022

В этом сезоне на счету украинца один гол, забитый в матче с "Миланом", и одна голевая передача, отданная в матче первого тура против "Сампдории".

Напомним, что Руслан Малиновский был признан автором лучшего гола "Аталанты" в сезоне 2021/2022. Гол был забит в 25-м туре Серии А против туринского "Ювентуса". Украинец положил мяч в дальнюю девятку с 25 метров идеальным ударом со штрафного.

Также "Страна" сообщала, что итальянская "Специя" объявила об аренде у "Аталанты" украинского полузащитника Виктора Коваленко, который провел за клуб минувший сезон. Аренда Коваленко рассчитана на один год, но "Специя" будет обязана выкупить контракт украинца, если по итогам чемпионата останется в Серии A.