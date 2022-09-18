В Киеве разоблачили мошенника, который пытался обменять поврежденные банкноты с оккупированных территорий на 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своем официальном Телеграм-канале.

"При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева объявлено о подозрении в обвинении 20-летнему гражданину по факту мошеннического присвоения денежных средств с использованием электронно-вычислительной техники и изъятых из обращения банкнот национальной валюты (ч. 3 ст. 190 УК Украины)", - указано в сообщении прокуратуры.

Согласно материалам следствия, уроженец города Николаев, достоверно зная, что банкноты номиналом 500 и 1000 гривен, у которых есть механические повреждения - отверстия, подлежат обязательному изъятию, прибыл в один из ТЦ в Соломенском районе города Киева, чтобы воспользоваться терминалом для пополнения собственных счетов таковыми купюрами. Таким образом гражданин зачислил на банковские карты 40 тысяч гривен.

"По результатам проведенного безотлагательного обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли доказательства противоправных действий, а именно банкноты с имеющимися механическими повреждениями", - пишут в прокуратуре.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Национальный банк Украины (НБУ) запретил банкам принимать от населения купюры, которые были специально повреждены в финансовых учреждениях.

Также в Национальном банке уже предупреждали украинцев, чтобы они не принимали купюры, умышленно поврежденные банками, так как те уже не являются платежным средством. А в "Ощадбанке" рассказывали, что купюры с повреждениями могут прибыть с неконтролируемых территорий.

Кроме того, украинский банкир и сооснователь "Монобанка" Олег Гороховский заявил, что в Украине массово стали появляться старые 500-гривневые купюры из Херсона.