В американской Алабаме хотят казнить преступника новым, экспериментальным способом - путем азотной гипоксии, потому что осужденный боится иголок.

Об этом сообщает Alabama News.

Психически неуравновешенный водитель грузовика Алан Юджин, осужденный за убийство трех мужчин на рабочем месте более двух десятилетий назад, должен быть казнен в конце этого года. Такое решение приняли спустя 23 года после приговора.

Для смертных казней в Алабаме практикуют проверенный способ – введение смертельной инъекции. Всего таким образом в США казнили уже 1 300 человек. Но дело в том, что Алан очень боится иголок и подал прошение о замене способа исполнения приговора.

Скорее всего, именно он станет первым заключенным, к которому применят азотную гипоксию. Это экспериментальная, новаторская методика. Человека помещают в особую газовую камеру, где кислород постепенно замещается азотом. Человеку становится нечем дышать, он задыхается и благополучно умирает.

Ранее мы писали, что в Южной Каролине разрешили расстреливать приговоренных, потому что не хватает яда для смертельных инъекций.

Также "Страна" рассказывала, что в 2020 году американские власти привели в исполнение приговор и казнили 40-летнего Брэндона Бернарда, который убил вместе с сообщниками двух политиков в 1999 году. Он был самым молодым осужденным в США, приговоренным к смертной казни за последние 70 лет. Когда он совершил преступление, ему было 18 лет.