В городе Бердичев Житомирской области мать и дочь застали в своей квартире вора, который набросился на них с ножом, обезоружили его, задержали и передали полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

"Инцидент произошел 22 сентября в городе Бердичев. Мать с дочерью застали в своей квартире незнакомца, который набросился на них с ножом. Женщины не растерялись, младшая из них самостоятельно обезвредила нападающего. Они задержали его до приезда полицейского наряда и передали в руки правоохранителям", - говорится в сообщении.

Задержанным оказался 59-летний уроженец кавказского региона, ныне житель города Житомир, ранее неоднократно судимый за кражи. В последний раз из мест лишения свободы он освободился в мае этого года. В дом местных жительниц он попал, подобрав ключ к входной двери.

В настоящее время мужчина содержится под стражей в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК РФ. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (Разбой) УК Украины. В рамках досудебного расследования полицейские проверяют мужчину на причастность к другим правонарушениям.

Кроме того, 23 сентября в Главном управлении Нацполиции Житомирщины руководители отметили смелую жительницу Бердичева за помощь полиции в задержании правонарушителя благодарностью.

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