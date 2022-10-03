В результате взрыва жидкого азота пострадали люди. Скриншот видео

В культурном центре на северо-востоке Каталонии в ходе научного эксперимента произошёл взрыв емкости с жидким азотом, в результате которого пострадали 18 человек, десять из них - дети.

Об этом сообщают очевидцы в социальной сети Twitter.

По данным издания, физик Дани Хименес из Университета Жироны выступал перед аудиторией в три сотни человек. Ученый показывал, что бывает, если соединить в бочке жидкий азот и горячую воду, но в ходе эксперимента емкость со смесью внезапно взорвалась.

Все пострадавшие были госпитализированы. Помощник ученого также был серьёзно ранен.

Ранее мы писали, что у Николаеве на праздновании дня рождения 5-летний ребенок получил ожоги после того, как аниматоры в качестве развлечения вылили ему на руки жидкий азот.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году на химическом заводе в Чехии взорвались пары гексана, пострадали люди. Для борьбы с пожаром, который получил наивысшую степень сложности, были привлечены 12 подразделений. Ожоги получили 4 пожарных, один из них - серьезные, двое - средней тяжести.

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