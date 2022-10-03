В культурном центре на северо-востоке Каталонии в ходе научного эксперимента произошёл взрыв емкости с жидким азотом, в результате которого пострадали 18 человек, десять из них - дети.

Об этом сообщают очевидцы в социальной сети Twitter.

По данным издания, физик Дани Хименес из Университета Жироны выступал перед аудиторией в три сотни человек. Ученый показывал, что бывает, если соединить в бочке жидкий азот и горячую воду, но в ходе эксперимента емкость со смесью внезапно взорвалась.

Все пострадавшие были госпитализированы. Помощник ученого также был серьёзно ранен.

Explosión en Gerona al menos 11 heridos entre ellos niños por experimento de la ciencia. pic.twitter.com/OtqcE8dsfp September 30, 2022

Ранее мы писали, что у Николаеве на праздновании дня рождения 5-летний ребенок получил ожоги после того, как аниматоры в качестве развлечения вылили ему на руки жидкий азот.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году на химическом заводе в Чехии взорвались пары гексана, пострадали люди. Для борьбы с пожаром, который получил наивысшую степень сложности, были привлечены 12 подразделений. Ожоги получили 4 пожарных, один из них - серьезные, двое - средней тяжести.