Генеральный план Киева (стратегию развития мегаполиса на следующие 20 лет, которую еще в 2019 году презентовал мэр столицы) вынесут на обсуждение в кратчайшие сроки после победы. Однако в него внесут много изменений.

Об этом сообщил директор департамента градостроения и архитектуры КГГА, главный архитектор столицы Александр Свистунов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он заявил, что такой документ как генплан - "документ стратегического планирования". Для него обязательна процедура общественных слушаний.

"Мы должны были выходить на общественные слушания в феврале. Но в нынешних условиях мы не можем документы планирования выставлять на всеобщее рассмотрение", - сказал Свистунов, добавив, что генплан вынесут на обсуждение в кратчайшие сроки после победы.

Главный архитектор Киева также ожидает, что после победы в текст генплана внесут много изменений по итогам обсуждений.

"Основные острые вопросы - по безопасности, силовые ведомства будут вносить свои замечания, особенно касающиеся критической инфраструктуры и военных объектов. Плюс надо понимать, тренды миграции населения, развитие специализации районов города и городов-спутников и т.п.", - сказал Свистунов.

Напомним, в декабре 2019 года Виталий Кличко вместе с экспертами представил новый генеральный план столицы в рамках форума "Будущее Киева".

О том, что предусматривал документ, мы разбирались в отдельном материале.