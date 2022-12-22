Украинские силы ПВО ночью сбили над Николаевской областью вражескую ракету Х-59. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Вячеслав Назаров в своем Telegram.

"Ночью враг направил ракетный удар в нашей зоне ответственности с направления Черного моря. С самолета Су-35 выпустил ракету Х-59, которая силами противовоздушной обороны сбита над Николаевской областью", - сообщил Назаров.

Как писала "Страна", 15 декабря войска РФ нанесли удары по Николаевской области, были повреждены инфраструктурные объекты.

Тем временем война в Украине продолжается уже 302-й день. "Страна" следит за новостями 22 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 301-го дня войны. Зеленский впервые с 24 февраля совершил зарубежную поездку - он поехал в США, где поговорил с Байденом и выступил в Конгрессе. Путин и военное руководство России выступили на коллегии минобороны. Шойгу заявил, что продолжение войны до "выполнения целей" - приоритетная задача РФ на 2023 год. Британская разведка сообщила, что за последнюю неделю россияне продвинулись на восточной окраине Бахмута.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, почему в Украине критикуют закон об ужесточении ответственности военных.