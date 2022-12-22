Пользователи "Приват24" 22 декабря могут столкнуться с проблемами при использовании сервиса. Интернет-банкинг предупредил о технических работах.

Об этом пишет Приват24.

У некоторых пользователей может наблюдаться нестабильная работа. Приложение "Приват24" на смартфонах может долго не прогружаться, наблюдаются проблемы с переводом и интернет-оплатой через приложение.

Как долго будут продолжаться технические работы - не уточняется.

Как писала "Страна", беженцы выводят за границу больше денег, чем заводится в Украину в виде переводов.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские банки три раза в день будут отчитываться НБУ о действующих дежурных отделениях. Это потребовал от финучреждений Национальный банк.

Также мы писали, что Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных с карты любого банка. Объем выдачи наличных - 50 тысяч гривен с одной карты в сутки. Еще украинцы могут снять не больше 6 тысяч грн в "Монобанке" при покупках в супермаркете или аптеке.

Кроме того, ПриватБанк увеличил лимит на снятие наличных в банкоматах с его собственных карт и карт других украинских банков на уровне 20 тысяч гривен. Раньше лимит составлял 10 тысяч гривен.