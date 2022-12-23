По данным Офиса президента, падение реального производства в Украине в четвертом квартале составляет в среднем 70%, сообщили в Офисе президента.

Об этом замглавы Офиса президента Ростислав Шурма сообщил в интервью "РБК-Украина".

"В некоторых случаях 80-90%, в некоторых – 50%. В зависимости от ситуации в конкретном регионе и схемы подключения того или иного предприятия, в зависимости от его критичности для экономики", - заявил замглавы Офиса президента.

Он считает, что падение экономики превысит 50%, озвученные недавно премьер-министром Шмыгалем.

"Моя личная позиция, что цифры будут гораздо хуже, чем были ожидания в предыдущем квартале. Насколько именно, думаю, не стоит сейчас играть в догадки будет это 3, 5 или 7 процентных пункта", - сказал Шурма.

Отметим, что новый виток падения экономики связан с российскими ударами по энергетике, которые привели к сокращению промышленного производства.

Тем временем война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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