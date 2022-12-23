В субботу, 24 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко отправится с рабочим визитом в Россию.

Об этом пишут белорусские СМИ.

Сообщается, что Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.

Также президент Беларуси посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина, где проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси.

Белорусский портал "Пул первого" сообщает, что Лукашенко ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь пойдет также о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.

"Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах", - пишут российские СМИ.

Напомним, 19 декабря Владимир Путин впервые с 2019 года прибыл в Минск. Также в Беларусь с неанонсированным визитом тогда прибыли глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Встреча длилась 2,5 часа. По ее итогам Путин заявил, что "встреча была очень результативной". Лукашенко, в свою очередь, сказал, что считает, что люди оценят решения, которые он и Путин приняли в Минске "на сегодняшний день и на стратегию".

Мы приводили комментарий советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича по поводу встречи президентов РФ и Беларуси.

Американский Институт изучений войны считает, что публичные появления президента РФ и главы Минобороны РФ на мероприятиях, связанных с войной в Украине, могут говорить о подготовке нового этапа войны.