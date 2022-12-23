Как стало известно "Стране" из своих источников в правоохранительных органах, у экс-нардепа, родственника Сергея Притулы Виталия Хомутынника вчера прошел обыск.

"Обыски проходили в рамках расследования о присвоении более полумиллиарда гривен при строительстве киевского метро", - сообщил источник.

Скорее всего, речь идет о серии обысков, о которых ранее на своей странице в Facebook сообщал глава департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

Он заявил, что 22 декабря полицейские провели около 30 обысков по факту возможного завладения и легализации организаторами сделки 530 млн грн, полученными в качестве оплаты за строительные работы.

В 2018 году между киевским метрополитеном и подрядчиком был заключен договор на 5,9 млрд грн, профинансированный на 4 млрд грн. Однако запланированные работы были выполнены только на 60%. В октябре 2022 года, на счета подконтрольных предприятий в качестве предварительной оплаты было перечислено еще 530 млн. грн., несмотря на то, что предприятия не имели соответствующих квалифицированных работников и собственной спецтехники.

Ранее в Киеве СБУ раскрыла схему хищения 139 млн грн из бюджетных средств, выделенных на строительство метро на Виноградарь, станции которого обещали открыть в 2021 году. Заинтересованные лица разместили на депозитных счетах в банке 1,7 млрд грн и снимали проценты.

Как сообщала "Страна", за строительством метро на Виноградарь в Киеве можно следить на специальном сайте. В частности, архитекторы демонстрировали фото того, как будут выглядеть четыре станции метро на Виноградарь.

Тем временем на рынке недвижимости в столице с началом полномасштабного вторжения РФ стройки замораживают, а квартиры "пускают по кругу".