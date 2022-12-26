Бывший львовский депутат, а ныне бизнесмен Богдан Бедрило неожиданно для себя выяснил, что еще десять лет назад полиция внесла его в базу данных умерших людей. Это обнаружилось тогда, когда предприниматель хотел купить автомобиль, но не смог оформить его на себя.

Об этом сообщил в Facebook львовский журналист Роман Онишкевич.

"Надумал недавно господин Бедрило купить себе машину. Продавец в Киеве, согласно давним договоренностям, подогнал ему Nissan. Обрадованный Богдан взялся покупать авто и оторопел. Процедуру осуществить не было возможности, поскольку покупатель внесен в базу данных МВД как умершее лицо", – говорится в сообщении журналиста.

Из-за невозможности оформить на себя машину Богдан Бедрило был вынужден оформить автомобиль на свою знакомую. Также львовский предприниматель пожаловался министру внутренних дел за упущение его подчиненных. В полиции львовянину ответили, что в 2012 году сотрудники райотдела внесли Богдана Бедрило в информационно-коммуникационную систему "Информационный портал Национальной полиции Украины" как умершего человека и исправили эту информацию в августе 2022 года по его жалобе.

"По изложенным в жалобе фактам работников отдела полиции №3 Львовского РУП проведена проверка, которой установлено, что факты нашли свое подтверждение. Однако привлечь виновных к дисциплинарной ответственности не представляется возможным, поскольку таковые не находятся на службе в НПУ", - говорится в письменном ответе полиции Богдану Бедрило в ответ на его жалобу.

Богдан Бедрило в комментарии изданию Zaxid.net рассказал, что в полиции ему не объяснили, как допустили такую ошибку, отметив, что виновники этого упущения уже не работают в органах правопорядка. Предприниматель не будет выставлять претензий или начинать судебные тяжбы в отношении полицейских, но требует переоформить машину на него бесплатно.

"В этом году я оформлял пенсию. В общеукраинской базе данных я есть, все хорошо. Полиция сделала свою отдельную базу данных, и в ней они допустили такую ошибку в отношении моих данных. Мне не объяснили, как это произошло", – пояснил Богдан Бедрило.

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