В Бучанском районе Киевской области мужчина избил местного 74-летнего местного жителя руками и ногами до смерти. Убийцу приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области.

"В январе 2022 года в Бучанском районе мужчина пришел в квартиру потерпевшего, где они совместно употребляли алкогольные напитки. Впоследствии между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 36-летний гость нанес пенсионеру множественные удары кулаками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте", - сообщает прокуратура.

Суд признал виновным жителя Киевщины в убийстве 74-летнего мужчины (ч. 1ст. 115 УК Украины - Ред.). Теперь убийца отправится в тюрьму на 12 лет.

Ранее мы писали о том, что в столице суд объявил обвинительный приговор 31-летнему ранее судимому жителю Киева по факту совершения умышленного убийства. Убийцу задержали в тот же день, коллегия судей Голосеевского районного суда г. Киева приговорила обвиняемого к 13 годам лишения свободы.

Также сообщалось о том, что в Киеве мужчина убил супругу, ударив ее ножом в грудь, и попытался выдать произошедшее за самоубийство.