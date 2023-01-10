NASA планує врятувати телескоп Хаббл

Строк роботи знаменитого телескопа імені Едвіна Хаббла приходить до кінця. Офіційно, НАСА продовжила контракт на експлуатацію телескопа до 2026-го року. Очікується, що до 2030-го він зійде з орбіти та буде затоплений у Тихому океані. Проте проблеми з експлуатацією почнуться близько 2025-го.

Незважаючи на солідний вік - 30 років - Хаббл залишається важливим інструментом дослідження всесвіту. Його експлуатація все ще здатна дарувати унікальні шанси на пізнання. Так само, гемблер отримує унікальний шанс на виграш, роблячи ставки на слотах в казино Ельслотс.

Не можна відмовлятися від експлуатації настільки важливого інструменту лише тому, що з'явився ще один краще. Адже можна застосовувати обидва.

Що ж, схоже, NASA притримується такої ж думки. І знайшла шлях продовжити експлуатацію знаменитого телескопу.

SpaceX допоможе врятувати унікальний телескоп

Нещодавно стало відомо, що НАСА шукає шляхи виправити орбіту Хаббла та провести необхідний ремонт. Агентство опублікувало запит, який пропонує бажаючим компаніям взяти участь у місіях, що забезпечать продовження роботи легендарного телескопу.

Також у 2022-му вже був укладений подібний контракт з компанією SpaceX. Передбачалося, що SpaceX допоможе підняти орбіту телескопа та провести його технічне обслуговування. Передбачається, що в цьому може допомогти корабель Crew Dragon. Раніше Ілон Маск вже пропонував використовувати корабель в якості коригувальника орбіти для МКС.

Контракт не є виключним. Тобто, NASA має право привертати до здійснення цієї місії інші компанії, крім SpaceX.

Телескоп імені Едвіна Хаббла має легендарний статус в астрономії та вивченні космосу. Він був запущений на орбіту у 1990-му році. Попередньо планувалося, що у 2014-му його змінить наступник - телескоп імені Джеймса Вебба. Проте через затримку з бюджетом та будівництвом - цього не сталося. Строк роботи Хаббла був продовжений спершу до 2015-го, потім до 2018-го року. Доки в кінці 2021-го Вебб нарешті не був запущений у космос.

Незважаючи на свій вік, телескоп Хаббла продовжує роботу і зараз. За строк роботи телескопа було проведено 4 експедиції з його ремонту. Остання з них пройшла ще у 2009-му році. Після більш ніж десяти років з неї, телескоп потребує нового обслуговування, ремонту та заміни деяких частин.

Друга його проблема - це майбутній схід з орбіти. Будь-яке тіло на навколоземній орбіті зазнає тертя атмосфери. На висоті це тертя досить мале. Проте, за три десятиліття воно накопичилося достатньо, щоб загрожувати телескопу входом у нижчі, більш густі шари. Там він загориться та неминуче впаде.

Вирішенням є корекція орбіти. Провести його може корабель з власними двигунами.

На відміну від Хаббла, телескоп Вебба було виведено у точку Лагранжа. Це таке положення у космосі, де тіла утримуються балансом гравітаційних сил Землі та Сонця. Вона знаходиться в 1,5 млн км над поверхнею землі. Тому Веббу не страшна дія земної атмосфери. Проте, це породжує іншу проблему - його ремонт чи обслуговування провести значно складніше, ніж Хаббла.

Чим знаменитий телескоп Хаббл

До найважливіших відкриттів Хаббла включають: