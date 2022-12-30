В Монголии намерены восстановить столицу Монгольской империи город Каракорум. Соответствующее распоряжение дал президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Восстановление приурочат к 860-летию Чингисхана.

Глава Монголии намерен восстановить Каракорум в историко-культурном памятнике Орхонской долины в память о том, что в те времена городу удавалось объединять мировые цивилизации и религии и существовать в мире, без войн и конфликтов.

При этом о возможном переносе в Каракорум столицы из Улан-Батора (такие предложения в Монголии звучали в последние десятилетия) после его восстановления в указе не говорится.

Каракорум - столица Монгольской империи в 1235—1260 годах. Она расположена в 350 км к востоку от действующей в настоящее время столицы Монголии Улан-Батора.

Город возник на месте одного из лагерей Чингисхана, и был разрушен в 1338 году. Сейчас на его месте - музейный комплекс.

Ранее мы также писали о том, что спикер парламента Кыргызстана Нурлан Шакиев призвал в экстренном порядке переименовать все названия районов столицы республики на киргизский язык в связи с планами руководства страны развивать государственный язык.