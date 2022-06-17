Федерация дзюдо Украины готовится бойкотировать соревнования в Улан-Баторе (столица Монголии) из-за участия в них россиян.

Об этом пишет глава Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

По его словам, ФДУ получила ответ от Международной федерации дзюдо, где говорится, что "дзюдо - это не место для войны, политики и дискриминации", и что уже 24-26 июня российские дзюдоисты будут принимать участие в Grand Slam в Улан-Баторе в нейтральном статусе.

"Есть позиция ФДУ, которую мы озвучили раньше - если российских и белорусских дзюдоистов не отстранят от соревнований, мы не будем участвовать в стартах под эгидой IJF. Новых заявлений не будет", - написал он.

Ранее уже сообщалось, что украинские дзюдоисты возмущены допуском спортсменов из РФ и Беларуси к турнирам.

Кроме того, напомним, что российских спортсменов допустили к участию в теннисном турнире "Ролан Гаррос" в Париже.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

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