Российскому журналисту Леониду Парфенову, который высказывался против войны в Украине, грозит уголовное дело в РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Сообщается, что Парфенов в 2017 году получил гражданство Израиля, но не уведомил об этом МВД, как того требует закон.

"В настоящее время по этому факту идет проверка. Если эта информация подтвердится, то в отношении журналиста могут возбудить уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства)", - заявили в МВД РФ.

Парфенов находится за пределами РФ. С декабря он записывает видео для своего YouTube-канала из Грузии.

Напомним, Парфенов в прошлом году приезжал в Киев. Тогда во время интервью случился конфуз - Парфенов отказался отвечать на вопрос "чей Крым". Позже он обратился к интервьюеру Евгению Киселеву, заявив, "да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с Януковичем там в теннис".

После этого Леонида Парфенова внесли на "Миротворец" за посягательство на территориальную целостность Украины.