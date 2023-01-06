Россия готовит одноразовый сбор с крупного бизнеса из-за нехватки денег на войну.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, российское правительство из-за проблем с государственным бюджетом для финансирования войны собирается увеличить налоговую нагрузку на крупный бизнес.

Премьер Мишустин предлагает провести "мобилизацию доходов", собрав единовременные выплаты с производителей угля и удобрений. Также предлагаются высокие дивиденды из государственных компаний – не менее 50% чистой прибыли.

По крайней мере, часть денег, которые хотят собрать из крупного бизнеса, пойдет на покрытие военных расходов. Решение о размере дивидендов или единовременном сборе еще не принято: сумма будет зависеть от итоговых показателей бюджета за весь 2022 год.

Кроме того, предполагается выделение 175 млрд рублей (2,4 млрд долларов) на организацию депортации 100 тысяч человек из Херсонской области.

Как отмечает Bloomberg, это свидетельствует о том, что Россия не очень надеется на возвращение территорий, откуда их выбила украинская армия осенью 2022 года.

Ранее мы писали, что в Минобороны Великобритании заявили о том, что бюджет РФ на 2023 год слишком оптимистичен и не отвечает расходам на войну.

Также "Страна" рассказывала, что в октябре прошлого года российский бюджет вышел в плюс за счет роста цены на газ.