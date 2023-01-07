Власти США допускают в обозримом будущем возобновление выдачу виз россиянам на территории РФ.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя планы нового посла США в России Линн Трейси, пишет Forbes.

"Посол Трейси намерена работать над увеличением численности персонала посольства, добиваясь того, чтобы наша дипломатическая миссия могла возобновить выполнение базовых функций, в том числе, потенциально, выдачу виз", - пояснил Прайс.

С мая 2021 года диппредставительства США в РФ приостановили выдачу абсолютно всех неиммиграционных виз, кроме дипломатических.

Как писала "Страна", ранее в США заявили, что не будут вводить визовые ограничения против всех россиян, потому что "не их нужно винить".

Кроме того, спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США не планируют вводить визовые ограничения для бегущих от мобилизации россиян.

А в Госдепе заявляли, что выступают против запрета на выдачу американских виз россиянам и даже ведут переговоры с Москвой об упрощении их выдачи.

Также мы рассказывали, что в сентябре 2022 года Совет Евросоюза окончательно утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.