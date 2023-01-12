Самым популярным паролем в 30 странах мира в 2022 году стал "password" - почти 5 миллионами совпадений. Об этом свидетельствует исследование компании NordPass, опубликовавшей TOP-200 самых употребляемых паролей за 2022 год.

Компания обработала базу данных размером 3 терабайта.

На 2 месте была комбинация "123456", за ней чуть более длинный набор цифр "123456789". Фразы "guest" и "qwerty" также вошли в первую пятерку в рейтинге. Специалисты по кибербезопасности утверждают, что каждый из них можно сломать менее чем за секунду.

На 6 месте пароль – "12345678".

7-ю строку в рейтинге была комбинация цифр "111111". 8 место занял "12 345". Последними в первом десятке идут "col123456" и "123123".

По статистике, 9 из 10 самых популярных паролей можно подобрать менее чем за секунду. Только на взлом "col123456" понадобится 11 секунд.

В США чаще всего используют пароль "guest", в Германии и Франции – "123456". В Великобритании на первом месте "password".

Пароли "password" и "123456" используют одинаково часто и мужчины, и женщины.

"Мы узнали, что, несмотря на растущую осведомленность в сфере кибербезопасности, старые привычки умирают тяжело. Исследование показывает, что люди все еще используют слабые пароли для защиты своих аккаунтов", - пишут разработчики исследования.

Напомним, в прошлом году самыми популярными были пароли "Qwerty" и "123456".