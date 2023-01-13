Из состава Национального олимпийского комитета исключили Андрея Шевченко, Григория Суркиса, Нестора Шуфрича, Жана Беленюка, Андрея Кожемякина, Георгия Зубко и Евгения Пронина.

Об этом сообщил новый президент НОК Вадим Гутцайт на странице НОК Украины и олимпийской команды в Facebook.

Вице-президентом НОК избран метатель молота и призер Олимпиады Александр Крикун.

Речение было принято на внеочередной ассамблее НОК Украины. В мероприятие приняли участие 108 членов НОК Украины, что составляет большинство от общего числа. В рамках заседания были рассмотрены основные организационные вопросы, включая финансовый отчет и план бюджета организации на 2023 год ,а также решение кадровых вопросов

Также Гутцайт сообщил, что в текущем году планируется увеличить помощь федерациям и областным отделениям (на 30%), размер стипендий для атлетов – стипендиатов областных отделений увеличится более чем на 75%, вдвое увеличится поддержка НОК для ФСО и ведомств.

Напомним, Андрей Шевченко заявил о выходе из НОК Украины в знак протеста против его состава.

Вслед за ним о выходе из НОК Украины заявили Суркис и Шуфрич.

Как писала "Страна", на пост президента НОК Украины в прошлом году баллотировались четыре кандидата. Президентом НОК Украины стал министр спорта Вадим Гутцайт.