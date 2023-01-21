В России мессенджер Телеграм причислят к числу иностранных мессенджеров, в которых будет ограничена передача платежной информации.

Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Роскомнадзор.

Вследствие такого признания некоторые организации не смогут использовать сервис для передачи персональных данных и предоставления услуг.

"Ряду организаций в России будет запрещено использовать Телеграм для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг. Речь идет об ограничениях в отношении иностранных мессенджеров (Роскомнадзор ответственен за ведение реестра таких сервисов). Согласно принятым в прошлом году поправкам к закону "Об информации", сервисам, внесенным в реестр иностранных мессенджеров, с 1 марта 2023 года будет запрещено подключать службы денежных переводов, а структурам, выполняющим государственное задание, будет запрещено пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах", - пишет издание.

Таким образом, станут невозможны донаты через Телеграм.

Поводом для такого решения стала организация некоторыми кредитными учреждениями онлайн-банкинга внутри мессенджеров, в том числе в Телеграме (такие сервисы создают и банки, которые из-за санкций не могут публиковать свои мобильные приложения в магазинах App Store и Google Play).

В октябре в России заблокировали доступ пользователей к десктопной версии Телеграм. Речь идет о домене t.me, который позволяет зайти в приложение через браузер, а не приложение, и используется в качестве ссылок.

А до этого Роскомнадзор объявил о блокировке шести VPN-сервисов, чтобы исключить обход запретов.