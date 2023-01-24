В прошлом американский астронавт Базз Олдрин отметил свой 93-й день рождения свадьбой со своей давней подругой Анкой Фаур. Церемония бракосочетания прошла в Лос-Анджелесе.

О свадьбе сообщил 21 января сам Олдрин в Твиттере.

"В мой 93-й день рождения я рад сообщить, что моя давняя любовь, Анка Фаур, и я поженились. Мы связали себя священными узами брака на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и мы взволнованы, как сбежавшие от родителей подростки", - сказано в посте.

Невеста младше жениха на 30 лет, ей 63 года. Фаур с 2019 года работает в принадлежащей Олдрину компании Buzz Aldrin Ventures LLC. Сейчас она занимает там должность вице-президента.

Для бывшего астронавта это четвертый брак. У Олдрина есть трое детей от первого брака.

Олдрин - единственный оставшийся в живых участник первой в мире успешной миссии по высадке на Луну Аполлон-11. В ее составе кроме него были Нил Армстронг и Майкл Коллинз. Они высадились на Луну 20 июля 1969 года.

Как писала "Страна", Коллинз скончался в апреле 2021 года на 91-м году жизни.

А в 2019 году умер советский космонавт Алексей Леонов, который первым выходил в открытый космос.