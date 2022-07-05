Режиссер Олег Сенцов объявил о женитьбе. Его избранница - Вероника Вельч. Она кандидат политических наук, директор по адвокации Ridgley Walsh, координатор проекта "Евромайдан SOS".

Об свадьбе Сенцов в своем Facebook, поделившись фото из ЗАГСа.

На фото Сенцов одет в военную водолазку, а его жена - в вышиванку.

Вероника Вельч родом из Ивано-Франковска, высшее образование получила в Черновицком национальном университете имени Федьковича.

Отметим, что это второй брак Сенцова. Со своей предыдущей женой Аллой он познакомился в Крыму, будучи студентом, когда ему было 19 лет. Она на год его младше. У него от первого брака осталось двое детей: 20-летняя дочь и 18-летний сын. У мальчика диагностировали аутизм.

После того как в 2014 году Сенцова арестовали и увезли в Россию, его жена подала на развод.

Кроме того, сообщалось, что в декабре 2020 года у Сенцова родилась еще одна дочь Эмма. Спустя несколько месяцев он написал, что расстался с ее матерью. Имя ее он не указал, но в СМИ сообщили, что это активистка и журналистка Юлия Бабич. Сенцов написал, что это были "неудачные и непродолжительные отношения" и о появлении ребенка он узнал уже после того, как они закончились.