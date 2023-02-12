Премьер Великобритании Риши Сунак поручил своему правительству начать работу над восстановлением связей с Европейским Союзом, которые были разрушены Брекситом.

Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о более тесно сотрудничестве, но не возвращении Британии в ЕС.

"Частично под влиянием последствий российского вторжения в Украину высокопоставленные британские государственные служащие разрабатывают предложения о том, как Великобритания может более тесно сотрудничать со странами ЕС в ряде областей политики. Работа сосредоточена на обороне, миграции и так называемом экономическом управлении государством, включая такие вопросы, как торговля, энергетика и международные стандарты", - поясняет Bloomberg.

Чиновники Великобритании надеются, что в ближайшие дни они смогут объявить о решении многолетнего спора с ЕС по поводу торговых соглашений для Северной Ирландии после Брексита. И команда Сунака надеется использовать этот прорыв в качестве основы для всестороннего улучшения отношений с блоком, говорится в публикации.

"Страна" подробно рассказывала, что означала сделка Евросоюза и Британии по Брекситу.