В московском аэропорту "Домодедово" при попытке вылететь за границу задержали чеченца-гея Идриса Арсамикова и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщают российские медиа.

По данным изданий, Арсамиков в 2018 году попросил убежище в Нидерландах как представитель ЛГБТ, но недавно вернулся в Россию на похороны отца. При попытке выехать за рубеж его и задержали силовики.

И, судя по всему, не просто задержали, но и "провели беседу".

И сегодня в соцсетях появилось видеообращение Арсамикова, который заявил, что он "патриот", "мужик", собрался жениться и уехать воевать в Украину.

“Вас особенно, лгбтшников, очень сильно прошу от меня отстать с вашими попытками защитить мои какие-то права. Вы просто оскорбили меня! А я патриот, как мои два брата, которые служат в Украине. Я скоро подлечусь и, наверно, тоже отправлюсь в Украину. Я мужик и скоро собираюсь жениться”, - заявил Идрис Арсамиков.

Ранее мы писали, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к мусульманам из других стран и предложил тем, кто не хочет "жить под знаменем ЛГБТ", принять участие в войне в Украине.

Также "Страна" рассказывала, что президент США Джо Байден во время выступления в ООН призвал защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна. В ответ глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил американского политика в Грозный, чтобы убедиться в отсутствии там гомосексуалов, которых он назвал петухами.