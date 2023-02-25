Под Киевом спасли двух львов, находившихся в состоянии крайнего истощения.

Об этом сообщает Центр спасения диких животных на своей странице в Facebook.

По словам волонтеров, пара животных – самка и самец – имеют проблемы со здоровьем, в частности из-за неправильного питания. В настоящее время они получают необходимую помощь. При этом самец захватил контроль над всей территорией. Он теснил львицу, которая в итоге перестала ходить и постоянно лежала. В результате неподвижного образа жизни в страхе перед самцом у нее возникли психические отклонения и пролежни.

"Львы нуждаются в нашей помощи, ведь до такого состояния их довело содержание в ненадлежащих условиях и безразличие, без спасения они просто погибнут", - говорят в Центре, не уточняя, кто довел животных до такого состояния.

Напомним, в октябре прошлого года в центре спасения диких животных под Киевом от испуга из-за взрывов получил травмы лев, расцарапав себе морду о прутья вольера.

Ранее мы рассказывали, что мировая популяция диких животных сократилась на 69% с 1970 года. Причинами называют вырубку лесов, загрязнение океана и изменение климата. С каждым годом животных на планете становится на 2,5% меньше.