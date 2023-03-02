В общественной организации по защите животных URSA отреагировали на вердикт Верховного суда, который оправдал самого известного в Украине догхантера Алексея Святогора. Он публично хвастался убийством собак.

Об этом сообщила "Стране" глава URSA Ярослава Коба.

"Высшая судебная инстанция решила, что пропаганда жестокости и насилия касается только людей, и не относится к животным. В нашей стране это было ожидаемым, что даже высшие судебные инстанции покрывают убийц, и жизнь животных в этой стране ничего не стоит.

Пусть тогда не жалуются, когда через 50 лет Украина станет рассадником серийных убийц, потому что все начинается с малого. Сначала безнаказанное убийство животного, потом - человека.

Если ребенок включаем телевизор, где взрослый дядя сидит и рассказывает, как нужно убивать собак, это автоматически является и пропагандой убийства в принципе. Ребенок видит это и идет убивать собак. Через год собачьей крови уже может стать мало, и следующей жертвой может стать человек. Вот почему я считаю, что решение Верховного суда - это просто позор", - сказала Ярослава Коба.

По данным зоозащитников, на счету адвоката и журналиста Святогора убийства более тысячи бездомных собак.

Ранее Шевченковский районный суд оправдал Святогора, так как следствие не смогло доказать его причастность в совершении правонарушения по обвиняемой статье.