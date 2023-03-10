Воспитательница из Ровенской области, уволенная из детского сада за "аморальное" фото в купальнике в соцсетях, отсудила 120 тысяч гривен, а ее увольнение было признано незаконным. На это потребовалось 6 лет.

Об этом Вита Черешневская рассказала "Суспильному".

Девушка работала воспитательницей в детском саду в селе Бугаевка Ровенской области. Ее уволило руководство детского сада в 2017 году после того, как она в Instagram опубликовала фото, где она целуется с мужем во время отдыха, что показалось руководству детского сада "аморальным".

Тогда эту историю активно обсуждали в соцсетях, т.к. многие не понимали, что именно "аморального" в снимке.

Вита Черешневская была уволена сразу, в первый после декретного отпуска рабочий день.

Она восстановилась через суд, но когда пришла восстанавливаться в должности, директор тут же ее уволила снова, на этот раз кроме "аморального поведения" ей вменяли "прогул" (почему добавился "прогул" воспитательница не знает до сих пор).

Радивиловский районный суд 6 марта признал увольнение незаконным.

"Тяжело было это все пережить. Я и беременной ходила на заседания суда, и разные эмоциональные ситуации были, потому что мне писали всякие гадости, но я знала, что победа будет за нами", - рассказала Черешневская.

В любом случае, директору за повторное увольнение придется объяснится, но уже, вероятно, перед следователями. Суд обратился в прокуратуру по статье 172 УК о наличии признаков состава уголовного правонарушения в увольнении Черешневской.

Однако детсад, в котором работала воспитательница, ликвидировали, впрочем, Вита Черешневская не уверена, что вернулась бы на работу.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что отдыхавшая в Париже экс-пресс-офицер Госпогранслужбы Плантовская снова попала в скандал из-за фото в соцсетях.