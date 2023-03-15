В воскресенье в Лос-Анжелесе состоялась 95-я церемония «Оскар». Традиционно внимание публики приковано к красной дорожке, которая, впрочем, в этом году изменила цвет на шампань.

Как известно, большинство звезд начинает готовиться к выходу задолго до церемонии. Но из-за того, что организаторы «перекрасили» традиционно красную дорожку в последний момент, многие селебрити, которые выбрали для церемонии наряды светлых тонов, на фоне ковра цвета шампань и "шампанской" стены выглядели невыразительно и бледно. Наиболее выигрышно на светлой ковровой дорожке смотрелись платья темных и ярких тонов - особенно красного цвета.

Однако в целом в Голливуде явно прослеживается тренд на минимализм и классические силуэты - впечатляющих и эпатажных образов в этом году на красной дорожке практически не было.

«Страна» собрала ТОП-10 лучших нарядов на церемонии «Оскар».

1. Леди Гага приковала к себе взгляды на красной дорожке благодаря черному платью от Versace с полупрозрачным корсетом и глубоким вырезом ниже спины.

2. Кара Делевинь выглядела очень эффектно в красном платье от Elie Saab с высоким разрезом и пышным бантом на плече. Этому наряду смена цвета красной дорожки в этом году явно пошла на пользу: на фоне цвета шампанского ярко-красное платье Делевинь смотрелось очень выигрышно. Один из самых запоминающихся нарядов на «Оскаре».

3. Джессика Честейн в серебристом платье Gucci с черным шлейфом. Классический силуэт удачно подчеркнул фигуру актрисы.

4. Ана де Армас, номинированная в этом году на «Лучшую актрису» за роль в документальном фильме «Блондинка» о Мерилин Монро, появилась на красной дорожке в серебристом платье от Louis Vuitton с необычным подолом. Опять же, прелесть этого наряда «съела» ковровая дорожка цвета шампанского, с которой платье попросту сливалось.

5. Мишель Уильямс в белом платье от Chanel couture с ниспадающей прозрачной накидкой, усеянной стразами. Скромно, но элегантно.

6. Кейт Хадсон в платье от Armani Privé с необычными рукавами и отделкой лифа. Выигрышный фасон, который выглядел бы еще лучше на красном фоне.

7. Эмили Блант в минималистичном белом облегающем платье от Valentino. И снова - жаль, что ковровая дорожка в этом году была не красной.

8. Николь Кидман в черном облегающем платье Armani Privé с крупными розами на бедре и плече. Актриса дополнила лук расслабленной укладкой, распущенные волосы закрывали часть лица и добавляли загадочности образу.

9. Холли Берри в белом платье с золотыми розами и, пожалуй, чересчур высокими разрезами от Tamara Talph. Спорный образ, но внимание папарацци выход Холли Берри приковал однозначно.

10. Ева Лонгория в полупрозрачном наряде от Zuhair Murad с глубоким декольте, расшитое пайетками, бисером, жемчужинами и камнями. Опять-таки - если бы ковровая дорожка была красной, смотрелось бы это платье совершенно иначе.

Кроме того, нельзя не отметить появление на красной дорожке "Оскара" наряду с Armani, Valentino, Gucci и Versace платья от украинского бренда.

Певица Tems, соавтор песни Lift Me Up из фильма "Черная пантера", в платье от украинского бренда Lever Couture произвела настоящий фурор на красной дорожке и вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи Твиттера сочувствовали гостям «Оскара», которые сидели за Tems в зале, ведь пышный капюшон ее платья "Leleka" закрывал весь обзор.

Напомним, лучшим фильмом на "Оскаре" стало фэнтези о мультивселенной "Все везде и сразу".