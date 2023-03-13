Уголовный суд Вены отказал в экстрадиции бизнесмена Олега Бахматюка в Украину по делу "VAB Банка", которую запрашивала украинская прокуратура.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Бахматюка.

"Австрийский суд своим решением, вынесенным в соответствии с частями 1 и 2 статьи 19 закона Австрии об экстрадиции и взаимной правовой помощи, не только признал требование украинской прокуратуры об экстрадиции меня незаконным, но и назвал ее, дословно цитирую, "неприемлемой", – сказал Бахматюк.

Он сказал, что слушание дела об экстрадиции началось в конце 2022 года, окончательное решение было вынесено в январе, австрийская прокуратура отказалась от обжалования, и вердикт вступил в силу 6 февраля, а официально о нем уведомили украинскую прокуратуру на прошлой неделе.

Бизнесмен говорит, что это решение европейского суда доказывает, что открытые против него дела Национального антикоррупционного бюро не имеет реального правового содержания, "кроме определенной пиар-истории".

Отвечая на вопрос, возможен ли повторный запрос на его экстрадицию в связи недавним решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о его заочном аресте уже по новому делу – о предоставлении в 2015-2016 гг. 722 млн грн неправомерной выгоды главе Государственной фискальной службы – Бахматюк допустил такое развитие событий, в том числе как ответ на проигрыш в первом деле об экстрадиции.

В то же время он выразил уверенность в необоснованности обвинений и в своей правоте и в этом деле.

"Не секрет, что открытие этих бессодержательных дел НАБУ против меня напрямую было связано с предыдущим руководством НАБУ. Очень хочется надеяться, что с избранием нового руководителя НАБУ произойдут изменения в подходах к организации работы бюро", – заявил бизнесмен.

Бахматюк вновь подтвердил готовность к сотрудничеству со следствием и сказал об уверенности в победе "объективности, справедливости и здравого смысла". Одновременно он выразил сожаление, что продолжающиеся расследования и невозможность вернуться в Украину негативно сказываются на работе принадлежащего ему агрохолдинга "Укрлендфарминг", который в результате войны потерял около 50% активов.

По его словам, уголовное преследование со стороны НАБУ стало одной из причин сокращения численности сотрудников агрохолдинга с начала войны на 7 тысяч человек.

"Который год подряд я пытаюсь донести одно мнение: мы являемся важной для экономики компанией с четкой проукраинской позицией. Давление на нас из-за надуманных дел несет угрозу уничтожения нашей компании", – заявил Бахматюк.