В Абу-Даби запустили летающий байк, предназначенный для спасения жизней.

Об этом пишет National News.

Ожидается, что летающий мотоцикл, представленный в Абу-Даби, окажет жизненно важную поддержку в важнейших поисково-спасательных операциях.

Ховербайк Xturismo, способный взмывать в небо на 20 метров и развивать скорость до 80 км/ч, считается следующим передовым инструментом для экстренных служб, сталкивающихся со сложными условиями, такими как пустынная местность.

Транспортное средство было разработано Bayanat, подразделением компании G42, занимающейся искусственным интеллектом Абу-Даби, в сотрудничестве с японской компанией по аэромобильности Aerwins Technologies.

Ранее мы писали, что китайский стартап - производитель электромобилей XPeng намеревается расширить производство и выпустить летающие автомобили. Компания уже смогла привлечь более 500 миллионов долларов в рамках финансирования проекта. Привлеченные средства будут направлены на производство и выпуск летающих автомобилей.

Также "Страна" рассказывала, что голландская компания PAL-V принимает коммерческие заказы на свой летающий автомобиль Liberty.