Донецкий "Шахтер" пожаловался на Международную федерацию футбола (FIFA) в Еврокомиссию и требует 43 млн долларов компенсации.

Об этом сообщает BBC News.

Клуб утверждает, что из-за решения FIFA позволить иностранным игрокам приостанавливать контракты с украинскими клубами до лета 2023 года из-за войны в Украине он потерял около 43,6 млн долларов. "Шахтер" требует компенсировать ущерб.

"Мы ожидаем, что Европейская комиссия поймет и оценит чрезвычайное финансовое давление, которое испытывает наш клуб из-за действий FIFA, в то время как нашу страну опустошает незаконная война", - говорится в заявлении гендиректора клуба Сергея Палкина.

Еврокомиссия - не первая инстанция, к которой "Шахтер" обращается с этим требованием.

Первый иск против федерации был подан летом прошлого года в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, но в январе этого года он был отклонен.

В иске утверждалось, что из-за принятых FIFA экстренных правил сорвался трансфер четырех иностранных футболистов "Шахтера" на 50 млн евро.

Ранее мы писали, что UEFA изменит трансферные правила после жалоб английских клубов на переход украинца Мудрика в "Челси".