После трансфера украинца Михаила Мудрика в "Челси" в УЕФА решили изменить правила заключения контрактов с футболистами.

Клубы могут лишить возможности разбивать стоимость высоких трансферных расходов на срок до восьми лет, чтобы это не выглядело попыткой обойти правила финансового фэйр-плей, пишет Daily Mail.

По данным издания, толчком к таким действиям УЕФА стало недовольство со стороны клубов АПЛ, которые раскритиковали действия "Челси" на двух последних трансферных рынках, когда пенсионеры подписали Михаила Мудрика из "Шахтера" и еще нескольких игроков на общую сумму в 460 млн фунтов (порядка 520 млн евро).

Украинца подписали за 70 млн евро + 30 млн бонусами, а сумма выплат распределена на восемь лет.

Сейчас устав ФИФА устанавливает максимальную продолжительность контракта на пять лет, но допускаются исключения, которыми и воспользовался "Челси".

Конкуренты обвиняют "Челси" и его нового владельца Тодда Боули в нарушении правил финансового фэйр-плей.

Напомним, что этой зимой не только Мудрик уехал из Украины в Европу. "Динамо" продало в Испанию своего ведущего полузащитника Виктора Цыганкова. Он стал игроком испанской "Жироны" за 5 млн евро и 50% от возможной следующей продажи.

А украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский перешел из "Аталанты" в "Марсель". Речь идет об аренде 29-летнего футболиста с обязательным правом выкупа. По предварительным данным, летом французы заплатят за украинца 10 миллионов евро. Еще 3 миллиона предусмотрены бонусами. Одно из условий дополнительных выплат – выход в Лигу чемпионов.